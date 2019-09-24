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Kaymakamı Yusuf Özdemir'in esnaf ziyaretleri

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ilçedeki esnafları ziyaret etti.

24.09.2019 14:02Kaymakamı Yusuf Özdemir'in esnaf ziyaretleri
Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ilçedeki esnafları ziyaret etti.
Kaymakam Özdemir, kendisine eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konukla ahilik haftası etkinlikleri kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi binasının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen ve geçmişte çırak yetiştirmiş bazı esnafları ziyaret etti.
Kaymakam Özdemir ve beraberindeki Konuk, birer plaket takdim ettikleri esnaflara katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Özdemir, daha sonra Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek burada öğrenim gören öğrencilerle düzenlenen programda bir araya gelerek ahilik geleneği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yusuf Özdemir, Beyşehir, Güncel

Kaynak: AA

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