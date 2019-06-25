25.06.2019 23:26
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Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Kaymakamın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı

Bursa'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın iki oğlu, Denizli'de karıştıkları kavgada bıçaklandı.

Bursa 'nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan 'ın iki oğlu, Denizli 'de karıştıkları kavgada bıçaklandı. İnan'ın çocuklarından birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Kaymakam İnan'ın oğulları S.A.İ, (15) ve A.B.İ. (21) ve M.B.İ (21) iddialara göre sosyal medya üzerinden kız meselesinden dolayı tartıştıkları kişiler ile Kınıklı Mahallesi Amfi Park civarında buluştu. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce A.S.K., ve K.E., isimli şahıslar S.A.İ, ile A.B.İ'yi bıçakladı. Olayın ardından 2 kardeş de olay yerine gelen ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası A.S.K., ile K.E., ve B.Ç, gözaltına alındı. Yaralı kardeşlerden S.A.İ'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve ameliyata alındığı bildirildi. Kardeşlerden M.B.İ.'nin ise darp sonucu yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan protokol üyeleri hastaneye gelerek yetkililerden gençlerin sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Gemlik , Bursa , Kemal İnan , Denizli , 3. Sayfa

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