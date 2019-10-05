Haberler » Yaşam » Haber

Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar'da bir araya gelip şehitlikleri ziyaret ettiler.

05.10.2019 11:24Kaymakamlar, Dumlupınar'da şehitlikte buluştu
Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Dumlupınar'da bir araya gelip şehitlikleri ziyaret ettiler.

Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına yapılan bu ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'e Şehit Baba-oğul plaketini takdim etti.

Ardından Dumlupınar şehitiği, Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar şehitliğini ziyaret eden Kaymakamlar, şehitlerimiz için dua ettiler. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Altıntaş, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:08 Yaralı kedi ve üzerlerinden araç geçen iki yavru köpek, tedavi için İstanbul'a gönderildi
12:42 Hem kocasını, hem iki çocuğunu kaybetti, kararıyla 5 kişiye yaşama umudu oldu
11:49 Kuş, Evran Sanayi Sitesi'ni ziyarette bulundu
11:29 Emet Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Kardeş belediye' oluyor
11:27 UDH eski Bakanı Ahmet Arslan'ın ismi Arpaçay'da caddeye verildi
11:27 Protokol, 97 yaşındaki Hüseyin Dede'yi unutmadı
11:26 Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden anlamlı proje