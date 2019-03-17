Kaymakamlar Gercüş Bağlarspor-Beşirispor Maçını İzledi

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde Gercüş Bağlarspor ile Beşirispor arasında oynanan karşılaşmayı ilçe kaymakamları beraber izledi.
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci ve Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak
, Gercüş Bağlarspor-Beşirispor arasında oynanan futbol maçını izledi. Dostluk ortamında geçen maçın ardından amatör kulüplere desteğin sürdüreceğini belirten Gercüş Kaymakamı Şekerci iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederek başarılar diledi. - BATMAN
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Kaynak: İHA