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Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler

Elbeyli, Polateli ile Musabeyli İlçe Kaymakamları 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

13.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:54Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler
, ile İlçe Kaymakamları 7 Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.

Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamında bir araya geldiler.

Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilçelerde uygulanabilecek çalışmalar ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - KİLİS

Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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