Kaymakamlar Rektör Karacoşkun'la bir araya geldiler

Elbeyli
, Polateli
ile Musabeyli
İlçe Kaymakamları 7 Aralık
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ettiler.
Elbeyli İlçesi Kaymakamı Kadir Duman, Polateli İlçesi Kaymakamı Mahmut Şener ve Musabeyli İlçesi Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la Rektörlük Makamında bir araya geldiler.
Görüşmede Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile ilçelerde uygulanabilecek çalışmalar ve geliştirilecek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - KİLİS