Kaymakamlardan Başkan Atilla'ya Ziyaret

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kaymakamlar ve belediye başkan vekillerini makamında ağırladı.
Diyarbakır, Batman
ve Siirt
'te görev yapan kaymakamlar ve belediye başkan vekilleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Lice
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Bağlar
Kaymakamı Barış Demirtaş, Kayapınar
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Sur
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk, Eğil
Kaymakamı ve Başkan Vekili Kürşad Atak, Bismil
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, Kocaköy
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan
, Silvan
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, Siirt Baykan
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç
, Batman Beşiri
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Maslak
, Gercüş
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, İçişleri Bakanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanı Kemal Atasoy, Başkan Atilla ile makamında bir süre görüştü.
Görüşmede, belediyelerin yürüttüğü çalışmalarla ilgili istişarede bulunuldu. - DİYARBAKIR
07 Aralık 2018 Cuma 12:05