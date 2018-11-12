Kaymakamlığın Desteğiyle Hayalleri Gerçek Oldu

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:46

Van'ın Erciş ilçesinde 1 metre 4 santimetre boyundaki Melahat Yıldız ile 1 metre 8 santimetre boyundaki Macit Demiralay, kaymakamlığın desteğiyle evlendi.İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Macit Demiralay ile Erciş'te bir lokantada çalışan Melahat Yıldız'ın düğünleri ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Karaman'ın kıydığı nikahın şahitliğini İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, İlçe Halk Eğitim Müdürü Halis Öztaş ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Harun Işık yaptı.Demiralay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiğiyle evlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düğünlerinin yapılmasına destek veren Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve diğer yetkililere teşekkür etti.Melahat Yıldız da mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetliler ile düğünlerinin yapılmasını sağlayan Erciş Kaymakamlığına teşekkür etti.Demiralay ile Yıldız, yaklaşık 5 ay önce sosyal medya aracılığıyla tanışmış, bir süre buradan arkadaşlıklarını sürdüren çift, evlenmeye karar vermişti.Bunun üzerine Demiralay ve Yıldız, Erciş Kaymakamlığına başvurarak düğünlerinin yapılması için destek istemişti.