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Kaymakamlığın yardım hattını aradı, söyledikleri görevlileri şaşırttı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı.

13.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:08
Kaymakamlığın yardım hattını aradı, söyledikleri görevlileri şaşırttı
Amasya 'nın Hamamözü ilçesinde hayvancılıkla ailesinin geçimini sağlayan 75 yaşındaki Hakkı Kambur, ineğini satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı.

Korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş ve üstü ile knonik rahatsızlığı bulunanlara yönelik temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren ve gün içinde çok sayıda yardım talebine yanıt veren Hamamözü Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun telefonu bu kez destek için çaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 'Alakız' adını verdiği ineğini bağışlamak istediğini belirten Hakkı Kambur'un evine giden ekipler ineği teslim aldı.

Sürüsünün en değerlilerinden olduğunu belirttiği ineğinin satılmasının ardından parasını kampanya hesabına yatıran Hakkı Kambur, "Bizler için sağlıkçılarımız, polisimiz, askerimiz ve devletimizin diğer birimleri gece gündüz çalışıyor. Biz de onlara destek olmak zorundayız. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Bu nedenle ben de ineğimi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum" dedi.

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya da evine ziyarette bulunduğu Hakkı Kambur'u bağışı dolayısıyla tebrik etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Hamamözü, Amasya, Güncel
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