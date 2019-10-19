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Kaymakamlık binasının davetsiz misafiri

Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan kedi, her gün binanın önüne gelerek otomatik kapıyı tıklatıyor ve kapının açılmasıyla emzirmek için yavrularının yanına gidiyor.

19.10.2019 14:30Kaymakamlık binasının davetsiz misafiri
Çankaya Kaymakamlığının arşiv odasında doğum yapan kedi, her gün binanın önüne gelerek otomatik kapıyı tıklatıyor ve kapının açılmasıyla emzirmek için yavrularının yanına gidiyor.
Çankaya Kumrular Caddesi'nde bulunan kaymakamlık binasının arşiv odasında doğum yapan anne kedi, yavrularını emzirmek için her gün düzenli olarak binaya geliyor.
Arşiv odasındaki yavrularını emzirmeye gitmek istediğinde anne kedi, kaymakamlığın otomatik dış kapısını açmaları için nöbetçi polislerden cama tıklatarak izin istiyor.
Kedinin içeriye girmek için camı tıklattığı ve kapıların açılmasıyla doğrudan arşiv odasına gittiği anlar, kaymakamlık binasında nöbet tutan polislerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaymakamlık kedilerin sahiplendirilmesi için seferber oldu
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara'nın talimatıyla kaymakamlık personeli, anne kedi ve yavrularının sahiplendirilmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan veteriner çağrılarak kedilerin sağlık kontrolü yaptırdı.

Kaymakamlık, Çankaya, Güncel

Kaynak: AA

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