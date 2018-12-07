Kaymakamlık "İş Vaadi" Dolandırıcığına Karşı Uyardı

Tatvan
Kaymakamlığı, kadrolu iş vaadiyle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son günlerde kaymakam ve kurum personellerinin isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.
Bu tür dolandırıcılık olayları ihbarlarına karşı adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde 155 emniyet ve 156 jandarma ihbar hatlarına derhal bildirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.
Tatvan
07 Aralık 2018 Cuma 18:32