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Kaymakamlık personelinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL bağış

Kütahya'nın Simav Kaymakamlığı'na bağlı kurumlardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL tutarında bağış yapıldıSimav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından yapılan açıklamada, " Tüm...

10.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:32
Kaymakamlık personelinden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL bağış
Kütahya 'nın Simav Kaymakamlığı'na bağlı kurumlardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 128 bin TL tutarında bağış yapıldı

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından yapılan açıklamada, " Tüm dünyayı sarsan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında, toplumun dayanışma duygusunu arttırmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek olmak amacıyla, Simav Kaymakamlığı'na bağlı kurumlarda çalışan kamu personelinden gönüllülük esasına dayalı olarak toplanan maddi bağış, Kaymakamlık Makamına sunuldu. Simav Kaymakamlığı personeli adına 128 bin TL bir kamu bankasına yatırıldı" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Simav, Güncel
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