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"Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" sona erdi

Erdek Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü organizasyonunda, kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası" düzenlendi.

07.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:20
Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erdek Gençlik Müdürlüğü organizasyonunda, kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Turnuvası" düzenlendi.

Erdek Kapalı Spor Salonu'nda 15 gün devam eden kurumlar arası "Erdek Kaymakamlığı Voleybol Turnuvası"na 17 Üniversitesi'nden Kadın ve Erkek takımları olmak üzere 9'u kurum olmak üzere 10 takım katıldı.

Toplam 10 takımın karşılaştığı turnuva, ilk maçtan son maça kadar heyecan ve mücadele içinde geçti. Erdek Kaymakamlığı Voleybol takımı ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek Voleybol takımı arasında oynanan final maçını kazanan Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek takımı şampiyonluk kupasını müzesine taşıdı. Finali Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Erkek Takımı'na kaybeden Erdek Kaymakamlığı turnuva 2.si olurken, aynı gün oynanan maçta Erdek Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü takımları 3 ve 4.lük maçına çıktı. Maçı kazanan Erdek Gençlik Spor Müdürlüğü 3. olurken, Erdek Tarım ve Orman Müdürlüğü takımı ise 4. oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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