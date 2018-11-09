Kaymakamlıkta İntihar Eden Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaymakamlıkta intihar eden polis son yolculuğuna uğurlandı
KAYSERİ - İstanbul Bayrampaşa
Kaymakamlığı'nda intihar ederek yaşamına son veren kasın polis memuru, Kayseri
'de son yolcuğuna uğurlandı. Dün öğle saatlerinde İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana gelen olayda, polis memuru Naciye Ataş (27), beylik tabancı ile intihar girişiminde bulundu. Ambulans ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Naciye Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Naciye Ataş, bugün ikindi namazına müteakip Hulusi Akar
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.Cenaze namazına, İYİ Parti
Kayseri Milletvekili Dursun Ataş
, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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