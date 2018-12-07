Kaymakamlıktan 'Dolandırıcılık' Uyarısı

Bitlis
'in Tatvan
Kaymakamlığı, "kadrolu iş vaadi" dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulundu.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
ve kurum personellerinin isimlerinin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, "İlçemiz Kaymakamı ve kaymakamlık personellerinin isimlerini kullanmak suretiyle kadroya, işe yerleştirme adı altında piyasada dolandırıcılık yapıldığı ve bu suretle bazı şahsılardan para alındığı ihbarı alınmıştır. Gerekli adli mercilere suç duyurusu yapılmış olup vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine itibar etmemeleri ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde 155 Polis
İmdat ve 156 Jandarma
ihbar hatlarına derhal bildirmeleri önemle rica olunur" denildi. - BİTLİS
Tatvan,Bitlis
07 Aralık 2018 Cuma 09:48