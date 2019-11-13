Kaymakcı: "AB'den ayrılırsa Birleşik Krallık'ın bölünme ihtimali çok yüksek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brexitin gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık'ın bölünme ihtimali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen İnterreg İPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı İkinci Çağrı Uygulaması proje eğitiminde yaptığı konuşmada, programlar sayesinde şehirler arasında kalıcı dostluklar kurulmasını istediklerini belirtti.

Türkiye'nin yüzde 79'unun Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak istediğini ifade eden Kaymakcı, buna rağmen endişe taşıyanların da bulunduğunu söyledi.

AB üyelik sürecinin Türkiye'ye pek çok şey kattığının altını çizen Bakan Yardımcısı Kaymakcı, şöyle konuştu:

"AB'ye üyelik süreci bizim için en az AB üyeliği kadar değerli. Biz bu üyelik sürecini götürelim, 35 faslı açalım, Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, sağlam ekonomi, sağlam bölgesel politika, sağlam bir alt yapı olsun sonra biz ondan sonra AB'ye üye olmayalım ya da Avusturya bizim üyeliğimizi veto etsin, önemli değil, o noktaya gelelim ama AB üyeliği olmazsa da olmaz. 'AB bizi kabul etmeyebilir' endişesiyle AB üyelik sürecine karşı olmak sağlıklı bir yaklaşım değil. AB üyelik süreci bir kolaylık, imkanlar sağlıyor. Hatırlayacaksınız, 1999'dan 2006'ya kadar Türkiye çok önemli reformlar gerçekleştirdi, Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşıladı iyi bir noktaya geldi.

Yapılan siyasi ve ekonomik reformlar sayesinde Türkiye her yıl 15 milyar dolar yatırım çeken ülke haline geldi. Bunları nasıl yaptık? 7 anayasa reform paketi gerçekleştirdik, yasalarımızı AB standartlarına getirdik, Gümrük Birliği'ni verimli bir şekilde işlettik. Dolayısıyla bu süreç bizim için önemli. Bunu tek başımıza yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama maliyetli ve zor olur. Bunu Bulgaristan ve Romanya'da tek başına yapamadı. AB üyeliği perspektifi sayesinde üyelik sürecinde yaptılar. Dolayısıyla bu sürece karşı olmak doğru değil."

-"İspanya birliğini AB'ye borçlu"

AB üyeliği ile ilgili "Üyelik Türkiye'yi böler mi?" endişesi taşıyanların da olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "AB Bölmez, birleştirir. Eğer Brexit gerçekleşirse yani Birleşik Krallık AB'den ayrılırsa Birleşik Krallık'ın bölünme ihtimali çok yüksek. İskoçya iki üç yıl içerisinde yeniden referandum yapıp bağımsızlığını ilan edebilir. Kuzey İrlanda Londra'ya değil, güney İrlanda'ya yani İrlanda Cumhuriyeti'ne yani Dublin'e daha çok yaklaşabilir. Hatırlarsanız, İspanya'da bir referandum yapıldı, Katalanlar bağımsız olmak istedi. AB 'hayır tanımayız, bağımsızlık kararı alırsanız AB üyeliğiniz tehlikeye girer' dedi. İspanya birliği ve bütünlüğünü AB üyeliğine borçlu. " değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da müttefik ve komşu ülke Bulgaristan'la her alanda geliştirilen ilişkilerin AB fonlarıyla daha hızlı güçlü ilerleyeceğine inandığını belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Edirne'nin çok sayıda komşu ülke Bulgaristan'dan turist aldığını bunun da ekonomisine olumlu katkıları olduğunu ifade etti.

Kırklareli Vali Yardımcısı Vekili Emre Öztürk, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadya Nenski'nin de konuşma yaptığı program eğitim çalışmalarıyla devam etti.

Kaynak: AA