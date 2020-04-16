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Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınında hem üreticinin emeğini koruyor, hem de ihtiyaç sahibi yurttaşları sağlıklı gıdayla buluşturuyor.

16.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:53
Kaymakçı baklasına Büyükşehir desteği

Büyükşehir Belediyesi, ürünün hasat döneminde tarlada kalma riski nedeniyle Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'ndeki üreticilerdentaze bakla almaya başladı. Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile alım sözleşmesi imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi ikişer kilo bakla paketlerini gıda yardım kolilerine ekliyor. Büyükşehir gıda paketleriyle birlikte günde 5 ton taze bakla dağıtıyor.

"İzmir Dayanışması"

Zor günlerin dayanışmayla aşılacağını vurgulayan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bu zor günlerde Kaymakçılı bakla üreticilerimizin emeğinin tarlada kalmasını Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla alım yaparak önleyen İzmir Büyükşehir Belediyemiz, sağlık dolu bu ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Hem üreticimizin hem de ihtiyaç sahibi vatandaşımızın derdine derman olan, yüzünü güldüren ve 'BizVarız' diyen Tunç Soyer başkanımıza, bu zor günlerde üreticimizin sesi olan İzmir Köy-Koop Başkanımız Sayın Neptün Soyer'e ve Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanımız Sayın Raşit Tatlı'ya teşekkür ediyoruz. İşte 'İzmir Dayanışması' budur" de di.

Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da Kaymakçı baklasının besin değeri açısından da oldukça zengin bir ürün olduğuna dikkati çekerek, "Bu alım protokolü ile hem üreticimiz, hem de ihtiyaç sahibimiz sevindi. Hasat dönemi boyunca alımlar devam edecek. Faydaları saymakla bitmeyecek ürünümüzün değeri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in desteğiyle korunmuş oldu. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birisini İzmir sergiliyor. Yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazırlanırken Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı ve Ödemiş Kriz Koordinatörü Tuncay Ceylan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Koordinatörü Hikmet Güriş ve Kaymakçı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Raşit Tatlı da üreticilerin yanındaydı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kaymakçı, İzmir, Güncel
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