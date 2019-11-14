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Kaymaz, Kick Boks'ta dünya şampiyonu olan Mersin sporcuları kutladı

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Bosna Hersek'te yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan sporcuları tebrik etti.

14.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:28Kaymaz, Kick Boks'ta dünya şampiyonu olan Mersin sporcuları kutladı
Gençlik ve İl Müdürü Oğuz , Bosna Hersek'te yapılan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan sporcuları tebrik etti.

Kaymaz, 19-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek'in başkenti 'da yapılan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kadınlar 70 kiloda dünya şampiyonu olan Mersinli sporcu Gülizar Kara ile 60 kiloda dünya 3.'lüğü elde etme başarısı gösteren Savaş Yüksel, antrenörleri Nasır Kandemir ve Kahraman Vangölü'nü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar ile birlikte kabul etti.

Ziyarette konuşan Kaymaz, "Bosna Hersek'te düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Mersinli sporcularımızı ve onların bu seviyeye gelmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli antrenörlerini, bayrağımızı uluslararası bir organizasyonda dalgalandırarak bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - MERSİN

Saraybosna, Mersin, Kaymaz, Spor

Kaynak: İHA

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