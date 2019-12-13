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KAYMEK'in bereketi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK, 26 branşta eserlerin yer aldığı "Bereket" temalı bir sergi açtı.

13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:29KAYMEK'in bereketi
Büyükşehir Belediyesi'nin sanat ve mesleki eğitimde markası olan KAYMEK, 26 branşta eserlerin yer aldığı "Bereket" temalı bir sergi açtı. Serginin açılışında KAYMEK'te üretilen eserler ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı e38 hakkında da bilgi verildi.

KAYMEK, el emeği göz nuru eserlerden oluşan sergilerine devam ediyor. Kayseri Park AVM'de açılan KAYMEK sergisinde "Bereket" temasıyla 26 farklı branşta yapılmış eserler sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitimde marka olduğunun altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda KAYMEK hizmetlerinin artarak devam ettiğini ve Başkan Büyükkılıç'ın seçim döneminde dile getirdiği e-ticarete başladıklarını vurgulayan Öztürk, "E38 internet sitesi üzerinden e ticarete başladık. KAYMEK'te üretilen nadide eserlerin pazarlamasını e38 üzerinden yapıyoruz. Başkanımızın seçim döneminde dile getirdiği talimatlar doğrultusunda ilçelerimizdeki hanımefendilerin kurmuş oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürettikleri tüm ürünlerin de satışı e38 ile yapılabilecek" dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, KAYMEK'in bir aile olduğunu da belirterek, "Emek verdiğiniz, göz nuru döktüğünüz ve ailemizin birer ferdi olduğunu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan yaptı. "Bereket" temasıyla açılan sergide iğne oyasından maraş işine, çiniden ebruya kadar 26 branşta yapılmış eserler yer alıyor. - KAYSERİ

Serdar Öztürk, Sekreter, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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