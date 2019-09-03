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KAYMEK'in yeni dönem kayıtları başladı

KAYMEK'te 2019-2020 eğitim dönemi için kayıtlar başladı.

03.09.2019 16:10 KAYMEK'in yeni dönem kayıtları başladı
KAYMEK'te 2019-2020 eğitim dönemi için kayıtlar başladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında yeni dönemde 15 tesiste 90 branşta eğitim verilecek.
Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri ise öğrencilere 12 tesiste 4. sınıftan mezun gruba kadar eğitim desteğinde bulunacak. Genç KAYMEK bu yıl Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde de eğitim verecek. KAYMEK ve Genç KAYMEK'te eğitimler ekim ayında başlayacak.
Kurslar için ön kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden yapılabiliyor.

Güncel

Kaynak: AA

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