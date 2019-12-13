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KAYMEK'ten "bereket" temalı sergi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.

13.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:26KAYMEK'ten
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "bereket" temalı sergi açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan tarafından açılışı yapılan sergide, 26 branşta eserler sergileniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK'in sanat ve mesleki eğitimde marka olduklarını belirterek, "Burada üretilen eserlerin pazarlamasını www.e38.com.tr üzerinden yapıyoruz. İlçelerimizdeki hanımefendilerin kurmuş oldukları kooperatifler vasıtasıyla ürettikleri tüm ürünlerin satışı da bu site üzerinden yapılabilecek." dedi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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