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KAYMEK'ten Dünya Engelliler Günü etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engellilerin Hakları" konulu program düzenledi.

04.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:08KAYMEK'ten Dünya Engelliler Günü etkinliği
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engellilerin Hakları" konulu program düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, programı farkındalık için düzenlediklerini belirtti.
Öztürk, ayrıca engelleri beraber aşmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Kadir Can Gökalp da kendisinin sonradan engelli olduğunu vurgulayarak, engelli olduktan sonra birçok şeyi daha iyi anladığı ifade etti.
Gökalp, engellilerin kanuni hakları hakkında da bilgiler verdi.

Dünya Engelliler Günü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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