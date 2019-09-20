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KAYMEK'ten Sağlık Semineri

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, eğitim seminerlerine hız kesmeden devam ediyor.

20.09.2019 13:43KAYMEK'ten Sağlık Semineri
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, eğitim seminerlerine hız kesmeden devam ediyor.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ilk yardım seminerine konuşmacı olarak katılan KAYMEK İlk Yardım Eğitmeni Ahnes Bayyurt katılımcılara suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, boğulma vakaları, kalp krizi, trafik kazası yaralanmaları gibi durumlarda hastalara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verdi. Seminerde çeşitli sağlık sorunlarında ve kaza sonucu meydana gelen yaralanmalarda ilk 3 dakikanın önemine dikkat çekilerek, sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadar geçen sürede hastaya doğru müdahale etmenin, hasta için hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Hunat Hatun Medresesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sağlık semineri sonrasında katılımcılara katılım belgesi verildi. - KAYSERİ

Hunat Hatun, Güncel

Kaynak: İHA

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