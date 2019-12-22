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KAYMEK'ten şiir dinletisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "Sevgi Deryasında Mesnevi" konulu şiir dinletisi gerçekleştirildi.

22.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:04 KAYMEK'ten şiir dinletisi
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından "Sevgi Deryasında Mesnevi" konulu şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hunat Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ney ve sema gösterisiyle başladı.
Programda, "Mevlana'nın şahsiyeti ve eserleri" konulu sunum yapan yazar Muhsin İlyas Subaşı, Mevlana'nın sadece İslam coğrafyasını değil, tüm insanlığı aydınlatan bir ışık olduğunu belirtti.
Etkinlikte, Mehmet Ali Gül, Malik Şahin, Hacı Kısır, Halit Örer ve Mustafa Sait Akşit tarafından Mevlana'yı anlatan şiirlerler de okundu.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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