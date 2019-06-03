03.06.2019 13:56
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KAYMEK'ten yaz okulu

KAYMEK

Sanat ve meslek eğitim merkezi KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açacak.

Sanat ve meslek eğitim merkezi KAYMEK, çocuklar için yaz okulu açacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu için ön kayıtlar 1 Haziran'da başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından 23 tesiste yaz okulu açılacak.
8-14 yaş grubu öğrencilere yönelik açılacak olan yaz okulunda değerler eğitimi, İngilizce, kodlama, diksiyon, resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verilecek.
İki ay sürecek olan kurslar 17 Haziran'da başlayıp, 9 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA
Kuran-ı Kerim, Kayseri, Güncel