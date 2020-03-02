KAYMEK'ten YKS Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, gençleri üniversite sınavına hazırlıyor. Huzur Çınarı tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bilgilendirme seminerleri düzenlendi.



Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından, Haziran ayında yapılacak olan üniversite sınavına yönelik KAYMEK İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde seminerler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Sarıoğlan'ın Palas Mahallesi ile Sarıoğlan, Tomarza, Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Felahiye ve Develi ilçelerindeki sosyal yaşam merkezlerinde sınav sistemi ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.



Huzur Çınarı tarafından düzenlenen seminerlerde; sınavın içeriği, kaç soru sorulacağı, geleceğin mesleklerine dair bilgilendirmeler ile birlikte motivasyon, zaman yönetimi ve verimli ders çalışma metotları anlatıldı. Düzenlenen seminerlere yaklaşık 2 bin 500 öğrenci katıldı. - KAYSERİ