18.06.2019 10:05
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KAYMEK yaz kursları başlıyor

KAYMEK yaz kursları başlıyor

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, öğrencilerin yanı sıra yetişkinler için de yaz kursları açıyor.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK, öğrencilerin yanı sıra yetişkinler için de yaz kursları açıyor. 35 farklı branşta açılacak olan yaz kursları için kayıtlar devam ediyor.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları çocukların yanı sıra yetişkinler içinde kurs faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. KAYMEK Akademi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Argıncık, Beyazşehir, Sümer, Turgutreis, TOKİ ve Ziya Gökalp tesislerinde kurs için kayıtlar başladı. Yaz döneminde KAYMEK tarafından; Osmanlıca, İngilizce, Ebru, Diksiyon, Gümüş Takı İşlemeciliği, Kağıt Rölyef, Kumaş Boyama, Fön Çekimi, Autocad, 3DS Max, Dijital Fotoğrafçılık gibi 35 farklı branşta kurs açılacak. Kurslar 1 Temmuz'da başlayacak. Kurs için kayıtlar www.kaymekonline.com adresinden devam ediyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Turgutreis, Köşk, Güncel

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