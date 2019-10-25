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Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı

Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesinde meydana gelen su azalması sonrasında harekete geçen MASKİ ekipleri, doğal kaynak suyunun çıkış noktasında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

25.10.2019 14:02Kaynak başında temizlik yapıldı, suyun verimi arttı

Hattan çıkarılan kunduz (ağaç kökü) sonrasında suyun verimi arttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesine kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde kaynak başında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışması yapılan içme suyu hattından halk arasında kunduz diye bilinen ağaç kökü çıkarıldı. Hattan çıkarılan kunduz sonrasında suyun verimi arttı.

"CENGİZ BAŞKANIMIZIN DEĞERİ PAHA BİÇİLMEZ"

Başlıoğlu Mahalle Muhtarı Tuncay Biçer, "Mahallemizde bulunan kaynak başında yapılan bakım onarım ve temizlik sayesinde su verimliliği arttı. Ben MASKİ'den çok memnunum. Ekipler, ilgili ve hizmeti en iyi şekilde getirmenin gayreti içindeler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün değeri paha biçilmez. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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