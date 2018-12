Kaynak: "Bizim İçin Her Maç Zor"

06 Aralık 2018 Perşembe 16:42



06 Aralık 2018 Perşembe 16:42

- Kaynak: "Bizim için her maç zor"ELAZIĞ - Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam eden TY Elazığspor'da Teknik Direktör Orhan Kaynak, 3 maçtır yenilmediklerine vurgu yaparak, yönetimin oluşması halinde takımın önünün açılacağını söyledi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, 15. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Orhan Kaynak ve yardımcıları yönetiminde Elazığ Atatürk Stadyumu'nda yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Andreas Tatos ile Ahmet Aras katılmadı.Gerçekleştirilen antrenman öncesi İHA muhabirine açıklamada bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, takımın son durumu ve gündeme ilişkin bilgiler verdi.Tesislerdeki saha zeminin bozuk olmasından dolayı çalışmayı Elazığ Atatürk Stadyumu'na almak zorunda kaldıklarını ifade eden Kaynak, "Stat haftaya da yıkılmazsa çalışmak istiyoruz. Altay maçını burada çok oynamak istemiştik. Olmadı artık belirlenen bir saha olursa orada oynayacağız. Şu an belli değil. Ümraniye zorlu bir rakip, güçlü, iyi bir takım. Zaten bu ligde bizim için her maç zor. Eksiklerimiz, sakatlık durumu olanlar var. Cezalı olan oyuncularımız var. Elimizdeki mevcut oyuncuları en iyi mevkide oynatmaya çalışıyoruz. Verim almaya çalışıyoruz. Bu imkanlar da çalışıyoruz. Üç maçtır mağlup olmuyoruz bu çok önemli. İnşallah bunlar galibiyetlere dönüştüğü zaman istediğimiz ilk yarı sonucu alırız. Üç maç çok önemli. Haftaya da kongre var. Yönetim oluştuğu takdirde Elazığspor'un önü açılır diye düşünüyorum" dedi."Oyuncularımızı zihinsel olarak yenilemeye çalışıyoruz"Takımın son durumuna ilişkin de bilgiler veren Kaynak, "Mutlaka her oyuncu çok önemli. Zaten kısıtlı bir kadromuz var. Tatos ve Ali Fırat dışında Ahmet Aras sakat, Serkan Kurtuluş yeni yeni iyileşmeye başladı. Kadir Bekmezci'nin biraz sakatlığı, Orhan'ın biraz hastalığı var. Hani ortam biraz sıkıntılı olduğu zaman insanlar da moral bozukluğunda bu sakatlıklar ve hastalıklar artabiliyor. Ama biz oyuncularımızı zihinsel olarak yenilemeye çalışıyoruz. Olayın içinde takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Biz sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Tabi sahaya çıkıyoruz maçlar oynuyoruz, berabere kalıyoruz, galip geliyoruz. Ama tabi ki insanlar hafta içi bunlar ne yapıyor diye merak ediyordur muhakkak. Bizde dilimizin döndüğü kadar maç sonrası kulübe sahip çıkılması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu kadar sabrettik bekledik inşallah önümüzde ki hafta kongreyle kongreden sonra futbolcular için, kulüp için özellikle geleceği için güçlü bir yönetim gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu."Malatya'da oynamak en iyisi olur"Elazığ Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından iç saha maçlarının nerede oynanacağı ile ilgili de konuşan Kaynak, "Hangi statta hep galip geleceksek o stat olsun isterim. Tabi en yakın Malatya gözüküyor. Malatya'daki stat işte protokol ilişkileri ne seviyede doğrusu Malatya'da oynamak en iyisi olur. Bakalım o zamanki yazışmalar, görüşmeler ne getirecek. Hangi stat olacaksa devamlı oynamak gerekir. Yeni yönetim bu ilişkileri de konuşacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.