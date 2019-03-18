Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi İçin İmzalar Atıldı

Kaynak: AA

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için yapılan "Güdümlü Proje'ye destek başvurusu, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından kabul edildi.Değerlendirmesi tamamlanan proje başvurusu, fizibilite desteği kapsamına alınırken, proje ortağı olan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO)'nun Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ile birlikte Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız tarafından proje sözleşmesi imzalandı.İSTE rektörlüğündeki imza töreninden sonra açıklamada bulunan Dereli, "Bu merkez, Türkiye'nin kaynakçılık alanında ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesinin yanı sıra, kaynak alanında bilimsel ve teknolojik projelerin yapılması ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için önemli roller üstlenecektir. Kaynak konusunda otorite olan önemli bir test merkezi olacaktır." diye konuştu.DOĞAKA Genel Sekreteri Yıldız da, Dereli'ye, Yılmaz'a ve akademisyenlere kendilerine destek oldukları için teşekkürlerini iletti.Yıldız, ise "Bölgemizi geleceğe taşıyacak metal sanayisine yönelik İSTE Kaynak Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması için bir adım daha atıldı. Ben inanıyorum ki, Akdeniz Bölgesinde kurulacak olan bu merkez, verilecek eğitimler ve kullanılacak teknoloji ile odak noktası haline gelecektir." dedi.