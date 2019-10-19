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Kaynak yaparken beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, deponun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi Ebubekir Çetin (56), yaşamını yitirdi.

19.10.2019 21:32Kaynak yaparken beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, deponun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi Ebubekir Çetin (56), yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Gürpınar Mahallesi 7004 Sokak'ta meydana geldi. Deponun çatı katında kaynak yapan işçi Ebubekir Çetin, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Gürpınar, Bornova, İzmir, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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