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Kaynak yaparken düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

23.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:39Kaynak yaparken düştü

'nın ilçesinde bir tavuk çiftliğinde kaynak yapan işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.


Olay Ortaköy yolu üzerinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Ömer Faruk Buma (24) isimli işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Olayı gören Buma'nın mesai arkadaşları özel bir araçla arkadaşlarını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA


İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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