02.07.2019 15:50
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Kaynak yapılan otomobil alev aldı

Kaynak yapılan otomobil alev aldı

Adıyaman'da, kaynak yapıldığı esnada alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman 'da, kaynak yapıldığı esnada alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde kaynak tamiri yapılan 06 LRN 97 plakalı otomobil alev alarak yandı. Yanan otomobili fark eden iş yeri çalışanları alevlere müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , İtfaiye , 3. Sayfa

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