Kaynakçı, Hemşire ve Yer Hizmetlerinde Almanya'da Çalışma İmkanı Var"

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:56

"Kaynakçı, hemşire ve yer hizmetlerinde Almanya'da çalışma imkanı var"İSTANBUL - 10 yıldır Almanya'da 15 farklı hava limanıyla bağlantılı çalışan, aktif olarak 3 büyük hava limanında yer hizmetleri alanında binlerce kişiye istihdam sağlayan OBM A.Ş binlerce Türk vatandaşına Almanya'da çalışma imkanı olduğunu duyurdu. Almanya'da sağlayabilecekleri iş imkanları ile ilgili bir toplantı düzenleyen OBM A.Ş Genel Müdürü Osman Taş, "Türkiye'ye gelme sebeplerimizdeki en büyük neden Türk olmam. Kendi milletimin Almanya'ya gitmesine yardımcı olma amacıyla buraya geldim. Şu anda kaynakçı, hemşire, yer hizmetlerinde vasıfsız eleman ihtiyacımız var. Ankara, İstanbul ve Antalya şubelerimizi açtık. Yabancı işçi yasası 1961'den bu yana mevcut. 2010'da yeni bir düzenleme yapıldı kölelik gibiydi ama yasa yürürlüğe girmedi. Projeler üzerine konuştuk, araştırmalar yaptık. İki senedir bu konu üzerine konuşuyoruz ve geçen hafta bütün onayları aldık ve şansımıza Almanya da bunun açıklamasını yaptı. Artık 3. Devletlerden vasıflı ve vasıfsız işçi getirebileceğiz " açıklamalarında bulundu."Masrafların tamamını kendimiz karşılıyoruz"İşçileri kendi bünyelerine alacaklarını söyleyen Taş, "Bütün masrafların tamamını kendimiz karşılıyoruz. Üzerine basarak söylüyorum, para talep etmiyoruz ve kimseye 1 kuruş para kaptırmasınlar. Sözleşme 18 ay. Bu sürede eleman 18 ay boyunca yalnızca bizim yanımızda çalışır. Çalışma vizesini de bu şekilde alıyoruz. O nedenle Almanya kendisini garantiye alıyor ve bu nedenle işsizlik parası hakkı olmuyor. Şu anda Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gelip 2 gün çalışıp işsizlik parası alıyorlar. Bu durum kanunen böyle. Eğer başka yerle anlaşırsa, 6 ay sonra bizden ayrılıp Türkiye'ye gelip aynı kontratını yeniden yapabilir" şeklinde konuştu."Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamada yardımımız olsun isteriz" diyen Taş, "Zaten yurt dışına işçi olarak gidecekleri için, bunun yüzde 70-80'i döviz olarak geri dönecek. Kanunen işçinin parası yüzde 50 Almanya'ya yüzde 50 de Türkiye'ye yatıyor" dedi.Ankara'da İŞ-KUR la diyalog halinde olduklarını söyleyen Taş, "Sürekli danışıyoruz. Listemizi hazırlıyoruz ve onlar da bize isimleri gönderiyor. İsimlerin üzerinden geçip ona göre hareket ediyoruz. Çok başvuru olacağını düşünüyorum. Vize çabuk çıkıyor ama başvurular çok olacağı için burada yoğunluk sebebiyle aksamalar olur" dedi.