Kaynarca'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
13.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:16
Sakarya 'nın Kaynarca ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Kandıra istikametine doğru seyir halinde olan 54 HK 063 plakalı araç ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan 54 PP 074 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 kişinin yaralanıp, araçların da maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Kandıra istikametine doğru seyir halinde olan 54 HK 063 plakalı araç ile aynı istikamete doğru seyir halinde olan 54 PP 074 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle henüz ismi öğrenilemeyen bir araç sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı sürücü Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 1 kişinin yaralanıp, araçların da maddi hasar aldığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi