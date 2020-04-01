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Kaynarca'da ki sağlıl çalışanlarının maskeleri Gençlik Merkezinden

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için ürettikleri siperli maskeleri kendi elleriyle dağıttılar.

01.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:55
Kaynarca'da ki sağlıl çalışanlarının maskeleri Gençlik Merkezinden
Sakarya 'nın Kaynarca ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için ürettikleri siperli maskeleri kendi elleriyle dağıttılar.

Kaynarca Gençlik Merkezi, ilk etapta 130 adet siperli maskenin üretimini yaparak ilçede bulunan sağlık çalışanlarına dağıttı. Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Karaaslan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlattığı proje kapsamında özellikle bu zor dönemde özverili çalışmalar yapan sağlık çalışanlarına destek verebilmek amacıyla bizde Kaynarca Gençlik merkezi olarak ilk etapta 130 kadar siperli maskeyi kısa zamanda üretip ilçemizdeki sağlık çalışanlarına dağıttık" dedi.

Kaynarca Şehit Gökhan Ayder Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek maskeleri teslim eden Serdar Karaaslan, "Gece gündüz demeden canları pahasına çalışan başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyor, hep beraber bu vebadan en kısa zamanda kurtulmayı umut ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kaynarca, Sakarya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kaynarca'da ki sağlıl çalışanlarının maskeleri Gençlik Merkezinden - Haberler

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