Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı çalışmaları yeniden başladı

Yapımı duran Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı inşaat çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeniden başlatıldı.

Çalışmaların yeniden başlaması dolayısıyla Pendik'teki merkez şantiyede tören düzenlendi.

Törene Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, bazı CHP'li milletvekilleri,ve belediye bürokratları, meclis üyeleriyle muhtarlar da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçim sürecinde söz verdikleri gibi ulaşıma ve raylı sistem yatırımlarına öncelik verdiklerini söyledi.

İstanbul'daki düzensiz ulaşım planlama sistemini bir düzene kavuşturmak, finansmanını oluşturmak için büyük çaba harcadıklarını dile getiren İmamoğlu, "Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ihaleye çıkılmış. Yapımı 2 yıl önce duran Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Ümraniye-Göztepe-Ataşehir metrolarının inşaatlarını yeniden başlattık. Bugün de Nisan 2017'de yapımına başlanan; ancak hak ediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle Ekim 2018'de duran Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattının inşaatını yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın 2017 yılı keşif bedelinin 1 milyar 613 milyon lira olduğunu, 2020 yılının güncellenmiş fiyatlarıyla ise ihale bedelinin 2 milyar 340 milyon lirayı aştığını aktaran İmamoğlu, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan elde ettikleri 86 milyon avro kredi ile yatırımı başlatacaklarını kaydetti.

İmamoğlu, metro inşaatlarını iş güvenliği açısından çok sıkı bir denetimden geçireceklerine ve raylı sistemlerdeki hava kirliliğini analiz etmek amacıyla da çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "Metrolarda sürdürülebilir iletişimi sağlamak amacıyla internet, Wi-Fİ ve diğer hizmetler konusunda da çalışma sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Projenin teknik detayları

Toplam 12 kilometrelik 8 istasyonlu "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu"nda bağımsız 2 metro hattı yapılacak.

1. hat, 7,7 kilometre uzunluğunda ve 6 istasyonu bulunan "Tavşantepe-Tuzla Hattı." Bu metro, Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olacak.

2. hat ise 4,1 kilometre uzunluğunda ve 2 istasyonlu Pendik Merkez-Kaynarca Hattı. Bu hat ise Hastane İstasyonunda bağlanacağı Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun devamı niteliğinde olacak.

Kadıköy İstasyonu'ndan hareket eden trenlerin bir kısmı Tuzla İçmeler İstasyonu'na, bir kısmı da Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'na gidecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak trenlerin de bir kısmı Kadıköy İstasyonu'na, bir kısmı Pendik Marmaray İstasyonu'na gidecek.

Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı'nın 6 tüneli, tünel açma makinesi TBM ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. Diğer 2 istasyonun peron ve bilet holü komple aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek.

Her 2 metro, Kaynarca İstasyonu'nda zemin altında birbiriyle entegre olacak.

Ayrıca Marmaray Hattı ile İçmeler, Pendik ve Ayrılıkçeşmesi istasyonlarında, yapım aşamasında olan Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile Kozyatağı İstasyonu'nda, yine yapım aşamasındaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile de Yenisahra İstasyonu'nda entegrasyon sağlanacak.

Hatlardaki yolculuk süreleri ise şöyle:

"Tuzla-Tavşantepe 11 dakika, Tuzla-Kadıköy 51 dakika, Tuzla-Yenikapı 65 dakika, Tuzla-Ümraniye 51 dakika, Pendik Merkez-Kaynarca 3 dakika, Pendik Merkez-SG Havalimanı 15 dakika, Pendik Merkez-Sultanbeyli 35 dakika."