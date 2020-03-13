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Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin MHP'den ihraç edildi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.

13.03.2020 23:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:04
Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin MHP'den ihraç edildi
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.
Şahin hakkında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreç tamamlandı.
MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Birol Şahin'in partiden ihracına karar verdi.
Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla partinin belediye başkanları listesinden düşürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler : Birol Şahin, Kaynaşlı, MHP, Politika

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