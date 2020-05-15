Kaynaşlı Belediyesi ev ev, kapı kapı 20 bin maske dağıtıldı
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor.
15.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:50
Korona virüs ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmak, marketlere girmek yasaklandı. Vatandaşların maske bulma konusunda sıkıntı yaşadığını gören Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde ev ev, kapı kapı dolaşarak maske dağıtımını sürdürüyor. 2 Haftadır her gün düzenli olarak maske dağıtımı sürerken, yetkililerden alınan bilgilere göre 10 günlük süre içerisinde ilçede günde 2 bin olmak üzere 20 bin maske dağıtıldı. Maske ihtiyaçları olan vatandaşlar Kaynaşlı Belediyesi Beyaz Masaya başvurarak ücretsiz maskesini alabileceği de belirtildi. - DÜZCE
Kaynak: İHA