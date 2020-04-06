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Kaynaşlı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 100 koli dağıtacak

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından Düzce'nin Kaynaşlı İlçesinde Belediye Başkanı Birol Şahin, ilk etapta 100 koli ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

06.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:29
Kaynaşlı Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 100 koli dağıtacak
DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından Düzce 'nin Kaynaşlı İlçesinde Belediye Başkanı Birol Şahin, ilk etapta 100 koli ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Korona Virüs nedeni ile yaşanan ekonomik kriz nedeni ile ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ilk etapta dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi hazırladı. Düzce'de yerel bir marketten hibe ile alınan koliler ilçede dağıtımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin: "İlçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Düzce'de yerel bir market zinciri 100 koli gıda katkısında bulunmuştur. Katkılarından dolayı şirketin yönetim kurulu başkanı Şenol Kurt'a teşekkür ederiz. İlk etapta 100 gıda kolisi olarak dağıtım yapacağız. Ama ilçemizde Ramazan ayı dahil 1000 koli dağıtım yapmayı planlıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Birol Şahin, Kaynaşlı, Düzce, Güncel
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