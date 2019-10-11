Haberler » Güncel » Kaynaşlı'da 300 kişiye iş imkanı

Kaynaşlı'da 300 kişiye iş imkanı

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yatırımcılara görüşerek ilçede yaşanan işsizlik sorununun önüne geçmeye çalışıyor.

11.10.2019 12:42Kaynaşlı'da 300 kişiye iş imkanı
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yatırımcılara görüşerek ilçede yaşanan işsizlik sorununun önüne geçmeye çalışıyor. Bu kapsamda ilk olarak ilçeye tekstil alanında yatırım yapacak fabrika 300 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Kaynaşlı'da yaşanan işsizlik sorununun önüne geçmek isteyen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, yatırımcılarla görüşerek ilçeye yatırım getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Başkan Şahin'in yatırım çağrısına bir tekstil fabrikası karşılık verdi. Kumluca Mahallesinde yapılacak fabrikada 300 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada, "İlçemiz Kumluca Mahallesinde açılacak olan tekstil fabrikasında vasıflı vasıfsız 300 kişi işçi alımı yapılacaktır. Çalışmak isteyenler Belediyemiz ve ilgili işyerine müracaat edebilirler" dedi. - DÜZCE

Birol Şahin, Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55 Mehmetçik için eller semaya açıldı
14:01 Irak'ta gösterilerin ardından yolsuzlukla mücadele hız kazandı
14:01 İGC Basın Ligi Ünver Ergün Sezonu dün yapılan maçlarla devam etti
14:00 Nizip'te GESOB sicil bürosu hizmet bürosu açıldı
14:00 Karamürsel'de Erasmus programı tanıtıldı
14:00 Çavuşoğlu: "Her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz"
14:00 Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı
11.10.2019 14:01:36