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Kaynaşlı'da Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele

Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışması başlatıldı.

06.09.2019 15:36 Kaynaşlı'da Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele
Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele çalışması başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Kibar, konu hakkında yaptığı açıklamada, Amerikan beyaz kelebeği ile mücadelenin önemli olduğunu belirtti.
İlaçlamanın etkili olduğunu ifade eden Kibar, şunları söyledi:
"Diğer yerlere göre ilçemizde zararlının görülme oranı yüzde 50 oranında düştü. Bu da gösteriyor ki geçen yıl yaptığımız ilaçlama çalışmaları etkili olmuştur. Zararlının evlere kadar girmesini engellemek için çalışma başlattık. Elma ağaçlarında popülasyon fazla, ilaçlama yapılmazsa bitki öz suyunu emdiğinden ağaçlarda kuruma meydana gelecek, yeşil alan kalmayacak."
İlaçlamayla ilgili İl ve İlçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurulması gerektiğini aktaran Kibar, "Bu yıl havalar yağışlı geçtiğinden Amerikan beyaz kelebeği geç ortaya çıktı ancak ilaçlama yapılmazsa seneye olacak ürüne zarar verecektir. Bu nedenle çiftçilerimiz dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı, Güncel

Kaynak: AA

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