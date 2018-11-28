Kaynaşlı'da Baca Gazı Zehirlenmelerine Karşı Eğitim

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:30

Kaynaşlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından İlçede ikamet eden ve kömür yardımı alan ailelere baca gazı zehirlenmelerine karşı eğitim verildi, el broşürü dağıtıldı.Bilgilendirme toplantısı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Barış Şimşek, vakfın hizmetleri arasında yer alan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür yardımı dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.Bu yardımlar sırasında vatandaşların kömür kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bilgilendirildiğini ve eğitici broşürler dağıtıldığını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:"Ülkemizde her kış birçok vatandaşımızı baca gazı zehirlenmelerinde kaybediyoruz, bu nedenle, önlem almak adına, temin ettiğimiz baca gazı zehirlenmeleri ile ilgili korunma amaçlı 10 önlemin yer aldığı el broşürlerini vatandaşlarımıza dağıtarak, ilçemizde bu tür zehirlenmelere karşı önlem almayı hedefliyoruz."