21.06.2019 09:54
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Kaynaşlı'da deprem bilgilendirme projesi

Kaynaşlı

Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından kamu-sivil iş birliğiyle hazırlanan 1999 depremlerinin 20. yılında "Kaynaşlı Afet Risklerini Azaltıyor Farkındalık Geliştirme Projesi" ile depremde yakınlarını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar bilinçlendiriliyor.

Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından kamu-sivil iş birliğiyle hazırlanan 1999 depremlerinin 20. yılında "Kaynaşlı Afet Risklerini Azaltıyor Farkındalık Geliştirme Projesi" ile depremde yakınlarını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar bilinçlendiriliyor.
İlçe merkezi ve köylerden özel gereksinimli 32 kişi ve ailelerinin katıldığı ilk toplantıda, 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan projenin detayları konuşuldu.
12 Kasım 1999'da yaşanan deprem sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ilçede, projeyle vatandaşların daha fazla bilinçlendirilmesi ve acılarının hafifletilmesi öngörülüyor.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısında, Kaynaşlı'nın afet tehlikeleri, katılımcıların yaşadıkları çevrelerde afet riskini azaltma ve afete hazırlıklı olma bakımından dikkat edilmesi gerekenler katılımcılara aktarıldı.
Katılımcıların yaşadıkları sorunlar ve değerlendirmelerini paylaştığı etkinlik sonunda, Kaymakamlık ve Acil Destek Vakfı iş birliğiyle hazırlanan kişisel acil durum çantaları dağıtıldı.
Kaynak: AA
Kaynaşlı, Güncel

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