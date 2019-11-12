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Kaynaşlı'da depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı

12 KASIM 1999 tarihinde meydana gelen depremin merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşamını yitirenler, dualarla anıldı.

12.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:43Kaynaşlı'da depremde yaşamını yitirenler dualarla anıldı

12 KASIM 1999 tarihinde meydana gelen depremin merkez üssü 'nin ilçesinde yaşamını yitirenler, dualarla anıldı.

Düzce ve Bolu, 12 Kasım 1999'da saat 18.57'de 30 saniye süre süren Richter ölgçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki depremle yıkımı yaşadı. Düzce'de 710, Bolu'da ise 48 kişinin öldüğü depremin 20'nci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da gerçekleştirilen anma törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Kaynaşlı Kaymakamı Cemal Demiryürek, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende depremde yaşamını yitirenler için dualar okundu. Daha sonra vatandaşlara yemek ikram edildi. Ayrıca anma etkinliğinin yapıldığı alanın yanında AFAD ve Düzce İtfaiyesi tarafından deprem konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Kaynaşlı ilçemizde 20'nci yılı anıyoruz. Çünkü Kaynaşlı ilçemiz 12 Kasım depremini en ağır yaşayan ilçemiz oldu. 17 Ağustos ve 12 Kasım'da toplam 980 vatandaşımız Düzce ilimizde kayıp verdi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Deprem kuşağında, depremlerle yaşamak durumundayız. Ancak tedbirli olmak durumundayız. Tedbirlerimizi alıyoruz. Halkımız bilinçlendi, devletimiz gerekli hazırlıkları yaptı. Şu anda 20 yıl önce ki gibi değiliz. Bu manada hazırlıklarımız iyi durumda. Ancak deprem öncesi yapılan hazırlıklar ve tedbirler çok daha önemli. Bunun için binalarımızı sağlamlaştırmamız, kentsel dönüşüm dediğimiz eski binalarda bir an önce kurtulmamız, az katlı yatay mimariye önem vermemiz gerekiyor. Düzce olarak bunların üzerinde duruyoruz. İnşallah Düzce olarak bu tip felaketleri bir daha yaşamayız. Ancak tedbirlik olmak durumundayız. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek durumundayız" dedi.



Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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