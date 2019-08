Kaynaşlı'da dereler taştı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı köylerde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle dereler taştı. Derelerin etrafında konaklayan fındık işçileri ise sel sularını izledi.Kaynaşlı'ya bağlı köylerde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki dereler taştı. TEM yolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde bulunan Darıyeri Yörükler Köyü içinde konaklayan fındık işçileri de taşan derenin hemen kenarında kaldı. Bölgeye ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, TEM yolu Kaynaşlı Kavşak çalışmaları nedeniyle D-100 karayolu ile Darıyeri Yörükler Köyü'nü birbirine bağlayan geçici köprüde çökmeler yaşandı. Diğer yandan fındık işçileri ise merakla taşkın olan derenin görüntülerini çekti.Dere yataklarının genişlememesi için çalışma başlatan Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerden itibaren şehir merkezine gelen tüm derelerin önündeki taşkına neden olacak yabancı maddeleri temizledi. Diğer yandan fındık işçilerinin hemen yanında konakladığı derede de taşmayı önlemek ve işçilerin zarar görmemesi için moloz ve ağaç parçaları temizlendi.Konuyla ilgili olarak bilgiler veren Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Akşam Kaynaşlı'nın 2 deresinde sıkıntı vardı. Biz hemen müdahaleyi ettik sıkıntı olmadı. Bütün iş makinelerimiz çalıştı. Dere boğazı ve karaçalı da ki derelerde ki sıkıntıları çözdük. Burada da köprülü kavşak yapılmıştı. Buradan 112 Acil jandarma ve köylerimize ulaşım kapandı. Buraya geçici köprü yapıldı. DSİ Genel Müdürlüğü ile görüştük. Belediye olarak bizim buna gücümüz yetmez. Merkezde iki köprü yaptık. Ancak belediye olarak gücümüz belli. Burada da her an sel olabilir. Biraz duyarsız kalındı" dedi.Şahin ayrıca bölgede mahsur kalanlar olmadığını ancak bölgeye ulaşımın uzadığını belirterek "Orada ki insanların buraya gelmesi için 3 kilometre dolaşması lazım. Orada bir hasta olsa yangın olsa 3 kilometre dolaşmak zorunda kalacağız" diye konuştu.Dere yataklarının temizlenmesi ile su debisi normale dönerken bölgede herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.