Kaynaşlı'da "E-ticaret" Eğitimi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:09

Düzce Valiliği, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Kaynaşlı ilçesinde "e-ticaret" eğitimi verildi.Kaymakamlık toplantı salonunda verilen eğitimde, 35 kişi e-ticaret konusunda yapılan sunumları izledi.Eğitimci Cengiz Özcan, öncelikle Kaynaşlı ilçesinin nüfusu hakkında bilgi alarak katılımcılara soru sordu.Özcan, katılımcılara, ilçe nüfusundan daha fazla kişiye ulaşmaları için e-ticaret yöntemini seçmelerini ifade ederek, "E-ticaret sayesinde müşteri dükkanınızda beklemeden internet üzerinden ürününüze ulaşabilecek. Bununla birlikte pazar payınız da artacak." dedi.Eğitim, 5 gün boyunca devam edecek.