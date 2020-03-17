Kaynaşlı'da her yer dezenfekte ediliyor
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını arttırdı.
17.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:22
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını arttırdı.
Çin'de görülen ve Dünya'nın dört bir yanına yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye 'de tedbirler sıklaştırıldı. Kaynaşlı Belediyesi'de ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe genelinde bulunan tüm okullarda, camilerde, Kur-an Kursları'nda ve kreşlerde dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi. İlçe merkezinde de çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, " İlçemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık. Her noktada da dezenfekte çalışmalarımızı yapacağız' dedi. - DÜZCE
Çin'de görülen ve Dünya'nın dört bir yanına yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye 'de tedbirler sıklaştırıldı. Kaynaşlı Belediyesi'de ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdi. İlçe genelinde bulunan tüm okullarda, camilerde, Kur-an Kursları'nda ve kreşlerde dezenfektasyon çalışması gerçekleştirildi. İlçe merkezinde de çalışmalar gerçekleştirileceğini dile getiren Belediye Başkanı Birol Şahin, " İlçemizde korona virüs için tüm tedbirlerimizi aldık. Her noktada da dezenfekte çalışmalarımızı yapacağız' dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kaynaşlı, Türkiye, Güncel
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