Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kaynaşlı'da merkez camiye yeni şadırvan yapılıyor

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçenin en büyük camilerinden birisi olan Merkezi caminin şadırvanında yenileme çalışmasına başladı.

Kaynaşlı'da merkez camiye yeni şadırvan yapılıyor
05.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:11
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi ilçenin en büyük camilerinden birisi olan Merkezi caminin şadırvanında yenileme çalışmasına başladı. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen şadırvanda aynı anda 40 kişi bulunabilecek.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi'nde Korona virüs salgını ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da yatırımlar devam ediyor. İlçenin en büyük camilerinden birisi olan Merkez camisinde eskiyen ve kullanımı konusunda sıkıntılar oluşturan şadırvan Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, " İlçemizin en büyük camilerinden birisi olan Merkez Camimizin şadırvanı eskimişti. Bununla ilgili olarak fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirerek eski yapıyı yıktı. Yeni ve teknolojik olarak bir şadırvan yapacağız. Aynı anda 40 kişi içeri girebileceği bir şadırvan olacak" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu’nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben Haberler
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına
Haberler››Güncel››Kaynaşlı'da merkez camiye yeni şadırvan yapılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: Kumarhaneye çevrilen eve baskın - Haber 10:42: Jandarma ve Kızılay'dan depremzedelere içme suyu servisi - Haber 10:42: (Özel) Korona sayesinde balkonlar bahçeye dönüştü - Haber 10:42: Kızılcahamam'ın parklarını laleler süsülüyor - Haber 10:41: TAG otoyolunda hareketlilik başladı - Haber 10:27: Kemal Kılıçdaroğlu, darbe söylentilerine tepki gösteri: Ne darbesi Allah Aşkına - Haber 09:58: Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet - Haber 09:54: Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı - Magazin 09:01: Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu - Magazin 07:33: Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben - Haberler