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Kaynaşlı Gişeleri yeniden hizmete açıldı

Anadolu Otoyolunda Abant Gişeleri ile Düzce Gişeleri arasındaki Kaynaşlı Gişeleri giriş-çıkış bağlantıları, yapılan çalışmalar sonrasında yeniden hizmete girdi.

03.08.2019 13:05 Kaynaşlı Gişeleri yeniden hizmete açıldı
Anadolu Otoyolunda Abant Gişeleri ile Düzce Gişeleri arasındaki Kaynaşlı Gişeleri giriş-çıkış bağlantıları, yapılan çalışmalar sonrasında yeniden hizmete girdi.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyol bağlantısında bir süredir çok yönlü yürütülen çalışmaların sona erdiği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"D-100/11 devlet kara yolu 33+500 Kaynaşlı Otoyol Bağlantı Kavşağında köprü çalışmaları nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce 15 Mart 2019 tarihinde başlatılan yapım çalışmaları 2 Ağustos 2019 günü bitirilmiş olup, saat 21.00 itibarıyla D-100 kara yolu Kaynaşlı Otoyol Gişeleri giriş-çıkış bağlantıları vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır."

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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