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Kaynaşlı'nın su sorunu kalmayacak

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, kaynak su araştırma çalışmaları kapsamında ilçeye saniyede 45 litre su akan bir hat buldu.

14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:43
Kaynaşlı'nın su sorunu kalmayacak
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, kaynak su araştırma çalışmaları kapsamında ilçeye saniyede 45 litre su akan bir hat buldu. Hattın ana boru ile birleştirmesi yapılarak ilçenin su sorunu uzun yıllar çözüme kavuşturuldu.

Kaynaşlı'da su sorunu ortadan kalkması için çalışmalarını sıklaştıran Kaynaşlı Belediyesi, doğal yollarla çıkan su için çalışma başlattı. Saniyede 45 litre akan suyun Kaynaşlı halkının kullanması için yapılan çalışmalar dahilinde mevcut suya ilave ve ana boruya bağlanması açısından fen işleri müdürlüğü ekiplerince alt yapı çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrasında ilçenin su ihtiyacını giderecek olan doğal kaynak suyu ana hatla birleştirildi. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada: ' İlçemizde uzun yıllar su sorunu yaşanmaması için mevcut suyumuza ilave olarak sn de 45 litre verimliliği olan içme suyumuzun ana şebekeye bağlantısını tamamladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kaynaşlı, Güncel
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